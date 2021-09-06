РИАМО - 6 сен. В РФ завершилась сельскохозяйственная микроперепись. В Подмосковье объекты переписи, подлежащих обследованию, находились на территории 48 городских округов, сообщает пресс-служба Мосстата.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит раз в 10 лет, а микропереписи проводят в течение 5 лет после завершения основной. Последний раз перепись в стране проводилась в 2016 году.

При этом наибольшее количество объектов переписи в Подмосковье пришлось на 10 округов: Раменский, Дмитровский, Истра, Солнечногорск, Рузский, Клин, Чехов, Орехово-Зуевский, Ступино, Можайский. На эти муниципалитеты пришлось 49,7% от всех личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений – объектов переписи в регионе.

Для проведения переписи привлекли 1,8 тыс. человек полевого персонала, 1,5 тыс. переписчиков и 259 инструкторов. Нагрузка на 1 переписчика составила в среднем 480 объектов, или 16 объектов в день, если переписчик работал без выходных.

По личным подсобным хозяйствам в Подмосковье переписано 100% респондентов, или 730,8 тыс. единиц, по сельскохозяйственным организациям – 64,9% (2,3 тыс.).

Некоммерческие объединения в регионе были переписаны на 100%, их количество составило 15,7 тыс. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели отчитались на 55,4% (1,4 тыс.). Сельхозорганизации, КФХ и ИП сами предоставляли сведения для микропереписи по формам статистического наблюдения, они пользовались системой web-сбора Росстата или отправляли сведения на бумаге.

Отличие от полноценной сельхозпереписи, которую провели в 2016 году, заключалось в том, что в микропереписи не учитывались личные подсобные хозяйства, которые расположены в городской местности, а также и не обследовались участки в садоводческих, огороднических и дачных объединениях.

Срока сдачи отчетности по микропереписи сельхозорганизациями, крестьянскими хозяйствами и ИП продлен до 10 сентября 2021 года. Окончательная статистика станет известна в декабре 2022 года.

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