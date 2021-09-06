РИАМО - 6 сен. Заместитель главврача по медицинской части Химкинской областной больницы, врач высшей категории Елена Долгих рассказала, что падение насыщенности крови кислородом может отмечаться при разных патологиях, а не только при заболевании коронавирусом, сообщает aif.ru.

Сатурация представляет собой один из важных показателей жизнедеятельности организма — наряду с температурой тела и давлением. Она показывает уровень насыщенности капиллярной крови кислородом. В норме у здорового человека он составляет от 95% до 100%. Цифры 94% и ниже говорят о наличии различного вида дыхательной недостаточности.

На сегодняшний день в числе основных болезней, при которых отслеживают уровень кислорода в крови, — коронавирус. Однако бывают и другие патологии, которые снижают сатурацию.

«Снижение сатурации мы может отмечать при таких заболеваниях органов дыхания, как воспаление легких, бронхиальная астма, бронхит, рак легких и различных других поражениях легких невоспалительного характера, при заболеваниях, связанных со снижением гемоглобина крови, который отвечает за перенос кислорода в крови (например, при анемии) и при различных пороках сердечно-сосудистой системы», — отметила Долгих.

Снижение уровня кислорода может диагностироваться у очень полных людей: лишний вес становится серьезной нагрузкой для организма. Отдельное внимание стоит уделить снижению сатурации при физических нагрузках.

«Во время физической активности может наблюдаться снижение концентрации кислорода в крови. Но это будет являться нормой, так как при активной физической нагрузке организм не успевает насыщаться кислородом в необходимом количестве. Однако при переходе в состояние покоя насыщение кислородом восстанавливается», — пояснила специалист.

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