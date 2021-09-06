РИАМО - 6 сен. В Доме офицеров подмосковного Краснознаменска 11 сентября состоится финал VI ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы и членов их семей «И звезды становятся ближе…». Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны РФ.

«За прошедшие годы своего существования конкурс стал поистине настоящим явлением в культурной жизни армии, в котором шансы на победу не зависят от должностей и званий или приоритетности музыкальных жанров», – отметила двукратная олимпийская чемпионка, замначальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

Из более 200 конкурсантов жюри выявит лауреатов по 5 номинациям: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Боевая подруга гармонь», «Лучшая авторская песня» и «Лучший хореографический номер».

«Победить в конкурсе «И звезды становятся ближе...» может каждый, главное, чтобы был музыкальный талант, который по достоинству оценят члены жюри», – сказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин.

По традиции в жюри входят представители Минобороны России, деятели культуры страны. В день финала на сцену, кроме участников, также выйдут звезды российской эстрады.

География участников фестиваля охватывает свыше 15 регионов России: Тверская область, Амурская область, Краснодарский край, Московская область, Мурманская область, Республика Коми и другие.