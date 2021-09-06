РИАМО - 6 сен. В усадьбе Даровое, которая входит в музей-заповедник «Зарайский кремль», состоялся фестиваль «Счастливый Достоевский», посвященный 200-летию со дня рождения писателя. Для музыкальной части мероприятия был возведен соломенный концертный зал, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Для гостей мероприятия работали фольклорная, ремесленная и гастрономическая площадки. Можно было попробовать варенье из липового цвета и русскую кашу с грибами. Также организовали хороводы.

В соломенном концертном зале в поле у усадьбы симфонический оркестр исполнял музыку Глинки, Бетховена, Вивальди, которые были любимыми композиторами Федора Достоевского.

Вдохновителями фестиваля «Счастливый Достоевский» стали обладатель трех премий «Золотая маска» Алексей Франдетти, директор музея «Зарайский Кремль» Кирилл Кондратьев и директор креативного бюро «Регион» Евгений Сарамуд.

Перед гостями мероприятия выступили Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», солисты Алина Яровая (Московская областная филармония) – сопрано, Ирина Долженко (Большой театр) – меццо-сопрано, Михаил Петренко (Мариинский театр) – бас.

Фестиваль провели актриса театра «Школа современной пьесы» Валерия Ланская и актер театра им. Е. Вахтангова Виктор Добронравов.