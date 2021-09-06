РИАМО - 6 сен. Московская областная таможня предотвратила вывоз свыше 4,4 тонн прекурсоров наркотических и психотропных средств, которые хотели провезти с территории Евразийского экономического союза с нарушением законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники таможни выявили организацию, которая пыталась вывезти химическую продукцию, превышающую допустимый порог безлицензионного вывоза. По требованию товар не был представлен в зону таможенного контроля для проведения досмотра.

После осмотра складов организации планируемая к вывозу продукция была изъята.

По данному факту возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по статье «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ и (или) вывоз товаров с территории Евразийского экономического союза или из РФ».