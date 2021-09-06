РИАМО - 6 сен. Второе место на VIII Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видео «Диво России – 2021» занял «Коломенский трамвай желаний», жюри оценили его в номинации «Туристические маршруты и экскурсии». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

«Коломенский трамвай желаний» - это экскурсионный трамвай, который расписан в стиле ретро старинными снимками Коломны. Трамвай экскурсионный, но курсирует по маршруту пассажирского транспорта. Воспользоваться им могут как туристы, так и горожане.

Ранее данный трамвай был выдвинут как бренд на конкурс «Топ-1000 культурных и туристических брендов России» на интернет-платформе Живоенаследие.рф. Он стал номинантом конкурса и нанесен на нацкарту локальных культурных брендов страны.

Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций или видеороликов «Диво России» проводится в стране с 2013 года.