РИАМО - 6 сен. ПАО «КамАЗ» представило на выставке Comtrans-2021 в Москве первый автобус, работающий на водородных топливных элементах. Машину будут испытывать в столице в течение 2022 года, сообщает РБК.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов пояснил, что главное преимущество нового транспорта — увеличенный по сравнению с электробусами пробег: вместо 70 км водоробус может пройти 250 км на одной заправке.

Такой транспорт можно использовать не только в столице, но и для междугородного сообщения, добавил он.

«При его (водоробуса - ред.) создании за основу был взят электробус КамАЗ-6282. За 3 года использования в столице эта машина хорошо себя зарекомендовала — комфортом, бесшумностью, экологическими характеристиками», — подчеркнул Чемезов.

Он отметил, что в опытный образец водоробуса будут испытывать на улицах Москвы в течение ближайшего года. Только после успешных испытаний его выведут на городские маршруты.