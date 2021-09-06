РИАМО - 6 сен. В РФ стартовал осенний этап отбора инвестиционных проектов для участия в общероссийском конкурсе «Регионы – устойчивое развитие», об этом сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Конкурс осуществляет поддержку правительств субъектов РФ и региональных институтов поддержки и развития предпринимательства в части инициации и структурирования инвестиционных проектов, в том числе с интеграционным эффектом.

С 1 сентября 2021 года организационным комитетом общероссийского конкурса «Регионы-устойчивое развитие» в субъектах РФ открыт отбор инвестиционных проектов для организации финансовой и нефинансовой поддержки их инициаторов при федеральной и региональной государственной поддержке.

Предприниматели смогут представить свои бизнес-проекты для получения кредитования с господдержкой/госучастием на специальных условиях (микро-, малый- , средний- , крупный), сократить сроки подготовки инвестиционных проектов к реализации и свои трудозатраты.

Прием заявок в рамках осеннего отбора закончится 30 октября 2021 года. Более подробная информация о конкурсе, заявка для заполнения, требования к участникам и конкурсная процедура, успешно структурированные проекты представлены на официальном сайте по ссылке www.infra-konkurs.ru.

Форма заявки размещена по ссылке. Презентация по программе находится по ссылке.

Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» – это уникальная организационная программа, действующая с 2011 года в целях структурирования инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием и единого координирования на федеральном и региональном уровнях всех участников инвестиционного процесса, образующих попечительский и экспертный совет конкурса.

Оргкомитет конкурса «Регионы-устойчивое развитие» выступает «инвестиционным медиатором» и способствует устранению барьеров для реализации проектов, с учетом пожеланий каждого участника инвестпроцесса.