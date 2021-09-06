РИАМО - 6 сен. Компанию «Дельтапром» включат в реестр недобросовестных поставщиков, так как она нарушила контракт на обустройство ограждения хоккейного корта в Красноармейске, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Согласно представленным сведениям, администрация Красноармейска заключила с компанией контракт на выполнение работ по устройству ограждения из решетчатых панелей территории хоккейного корта.

В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта администрация расторгла документ в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Дельтапром» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.