РИАМО - 6 сен. В столичной подземке будут устанавливать причины произошедшего задымления на станции метро «Проспект Вернадского». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее от станции «Юго-Западная» до «Университета» прервалось движение составов из-за задымления одного из вагонов серии «Русич» на станции «Проспект Вернадского».
Для профилактики задымления применили штатный огнетушитель из поезда. При этом пожарно-спасательные подразделения к ликвидации ЧП не привлекались.
Всех пассажиров эвакуировали со станции. Их безопасности ничего не угрожало. Состав убрали с линии и оперативно восстановили движение.
«Причины будут выяснены комиссией Мосметро под руководством директора перевозчика», – резюмировали в пресс-службе.
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