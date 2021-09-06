РИАМО - 6 сен. В столичной подземке будут устанавливать причины произошедшего задымления на станции метро «Проспект Вернадского». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее от станции «Юго-Западная» до «Университета» прервалось движение составов из-за задымления одного из вагонов серии «Русич» на станции «Проспект Вернадского».

Для профилактики задымления применили штатный огнетушитель из поезда. При этом пожарно-спасательные подразделения к ликвидации ЧП не привлекались.

Всех пассажиров эвакуировали со станции. Их безопасности ничего не угрожало. Состав убрали с линии и оперативно восстановили движение.

«Причины будут выяснены комиссией Мосметро под руководством директора перевозчика», – резюмировали в пресс-службе.