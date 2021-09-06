РИАМО - 6 сен. Движение составов на Сокольнической ветке столичной подземки осуществляется в соответствии с графиком после ЧП на юго-западном участке линии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на участке от станции «Юго-Западная» до «Университета» прервалось движение поездов из-за возгорания в составе на станции «Проспект Вернадского». С данной станции провели эвакуацию пассажиров.

Движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии позже восстановили.

Сейчас станция «Проспект Вернадского» открыта на вход и выход пассажиров.