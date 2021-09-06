РИАМО - 6 сен. На станции Сокольнической ветки столичной подземки «Проспект Вернадского», где в поезде произошел пожар, еще ощущается запах гари, передает корреспондент РИАМО.

Пожар произошел в вагоне поезда. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

После тушения пожара людей на станции не очень много. Пассажиры ведут себя спокойно. Поезда курсируют без задержек. Однако в воздухе еще чувствуется запах гари.

Из-за инцидента станцию «Проспект Вернадского» закрывали для пассажиров, приостанавливали движение на юго-западном участке «красной» линии. Сейчас станция открыта, а движение восстановлено.