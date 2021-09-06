РИАМО - 6 сен. Следователи предъявили обвинение 48-летнему мужчине, который зарезал свою сестру, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 5 сентября в частном доме в д. Иудино Сергиево-Посадского городского округа. Между мужчиной и его 52-летней сестрой в ходе распития спиртного произошел конфликт.

В результате мужчина не менее 7 раз ударил ножом родственницу. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.