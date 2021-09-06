РИАМО - 6 сен. В столице начался финал Международного фестиваля русского языка. В нем примут участие 150 школьников из других стран, которые изучают русский язык. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В фестивале принимают участие зарубежные школьники, начиная с 7 класса, которые учат русский в качестве иностранного или второго родного языка.

В этом году в финале фестиваля принимают участие ученики из 24 стран: Австралии, Эстонии, Армении, Южной Осетии, Беларуси, Черногории, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Украины, Греции, Узбекистана, Египта, Таджикистана и других.

Участники фестиваля представляют свои работы в следующих номинациях: «Театральное творчество», «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Художественное слово», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Вокально-хоровое творчество», «Хореографическое искусство».

Школьники создают литературные произведения на тему культурно-исторических особенностей и традиций народов РФ, присылают видео с постановкой миниатюры или отрывка на русском языке, представляют танцы одного из народов России и так далее.

Ежегодный международный фестиваль русского языка является творческой и образовательной площадкой для иностранных учеников. В рамках фестиваля они могут улучшить языковые навыки, продемонстрировать свои таланты. Фестиваль проводится с 2014 года. Его организовывает Московский центр качества образования. В этом году заявки на участие в фестивале подали более 2 тыс. человек.