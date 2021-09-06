РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 сен. Жители городского округа Котельники могут принять участие в Осеннем фестивале ВФСК ГТО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано совместно с министерством физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль состоится 8 сентября в спорткомплексе «Котельники», который расположен по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №8А. Начало спортивного мероприятия в 17:00.

Будут приниматься такие нормативы, как подтягивания на высокой и низкой перекладинах, отжимания, рывок гири (16 кг), пресс, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину.

При себе необходимо иметь спортивную форму, сменную обувь и идентификационный номер ВФСК ГТО. Получить его можно после регистрации на официальном сайте. Подробности можно узнать по телефону: 8(498)742-02-40.