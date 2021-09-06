РИАМО - 6 сен. В выставочном зале отеля «Татьяна Provence» в Звенигороде 9 сентября откроется выставка молодых художников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Выставка посвящена основателю академии, художнику Илье Глазунову, со дня рождения которого недавно исполнилось 90 лет. Свою академию Глазунов создавал, чтобы сохранить традиции в русском художественном образовании, в том числе с надеждой на возрождение жанра исторической картины.

На экспозиции будут представлены живописные работы студентов и выпускников. В традициях классической реалистической школы и в поиске нового образа русской истории, в осмыслении событий прошлого, в погружении в исторические места молодые художники выбирают сюжеты из истории Древней Руси, Московского государства.

В день открытия выставки для всех желающих проведут лекцию «Исторический сюжет в творчестве русских художников XVIII-XX веков. Мировоззрение в красках». В рамках нее затронут вопросы о сложных новаторских приемах, способах добиться достоверности изображаемого события и другие. Еще гости смогут узнать об истории академии, которая является преемницей императорского Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Кроме того, планируется проведение мастер-классов по живописи.

Выставка будет проходить до 10 октября 2021 года.