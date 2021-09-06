РИАМО - 6 сен. Опубликовано видео со станции подземки «Проспект Вернадского». Там остановился состав, в вагоне которого произошел пожар. Ролик опубликовало НТВ.

Автор видео говорит за кадром: «Горит метро. Дышать нечем». В ролике видно, как люди торопятся покинуть платформу. Вся станция в дыму.

Пожар произошел в вагоне поезда. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Из-за ЧП движение от станции «Юго-Западная» до «Университета» было прервано. Сейчас движение восстановили, станцию «Проспект Вернадского» открыли для пассажиров.