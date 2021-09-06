РИАМО - 6 сен. Станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической ветки метро вновь открыли для входа и выхода пассажиров после возгорания, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее движение составов от станции «Юго-Западная» до «Университета» было прервано из-за возгорания в поезде на станции «Проспект Вернадского». С данной станции были эвакуированы все пассажиры, а саму ее закрыли для горожан.

К настоящему моменту движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено.