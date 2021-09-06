РИАМО - 6 сен. Московским областным УФАС России в отношении должностных лиц ОАО «РЖД» вынесены постановления о наложении штрафов по делам об административном правонарушении на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее региональное УФАС России оштрафовало ОАО «РЖД» на 600 тыс. рублей за невыполнение мероприятий по техприсоединению энергопринимающих устройств в квартале Саврасово микрорайона Сходня города Химки в срок.

Согласно КоАП РФ привлечение к административной ответственности юрлица не освобождает от административной ответственности виновное должностное лицо.

В ходе проведения расследования по делу об административном правонарушении ведомством установлено, что должностными лицами РЖД нарушены правила технологического присоединения.