РИАМО - 6 сен. С 6 сентября по поручению президента РФ Владимира Путина начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

«Размер для всех одинаковый – это 15 тыс. рублей, как подчеркнул президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партии «Единая Россия», – сказал Мишустин.

На территории Московской области дислоцированы несколько крупных воинских частей, в которых несут службу десятки тысяч военнослужащих. Это, например, 2-я Гвардейская Таманская дивизия, 4-я Гвардейская Кантемировская дивизия, дивизия им. Дзержинского. Есть и высшие учебные заведения. Такие, как филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого в Серпухове или Голицынский пограничный институт ФСБ России.

Член Московского областного штаба общественной поддержки, председатель комитета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Владимир Рабеев отметил, что мера президентской поддержки военнослужащих очень значима для Московской области.

«Московский регион – это сердце России. Поэтому в самой столице и на территории Подмосковья дислоцировано немало воинских частей. Люди военных профессий являются важной частью нашего общества, к ним традиционно относятся с уважением. Президентская поддержка встречена людьми с большим одобрением», – сказал Владимир Рабеев.

Он добавил, что доплату начали получать работники и ветераны всех силовых структур.

«По 15 тыс. получат также работники полиции, Росгвардии, сотрудники прокуратуры и ФСИН. Что важно – сумма для всех одинакова независимо от срока службы, должности и звания. Это справедливо и социально оправдано, потому что в материальной поддержке больше нуждаются те, у кого звание меньше, а денежное довольствие ниже», – сказал Владимир Рабеев.

Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов 31 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Говоря о поддержке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, президент поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия в 2022-2023 годах.

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