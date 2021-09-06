РИАМО - 6 сен. На территории Подмосковья для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» подобрано 695 участков как на землях лесного фонда, так и на территориях городских округов. Акция пройдет 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Восстановление лесов Подмосковья началось с 2013 года. С осени 2014 года к акции присоединились муниципальные образования, озеленяя и высаживая деревья на улицах, придомовых территориях, в парках и скверах.

«На лесных площадках мы традиционно высаживаем сеянцы сосны, ели, дуба. На муниципальных площадках будут высаживаться саженцы декоративных деревьев и кустарников (каштанов, кленов, рябин, кустов сирени и жасмина), а также фруктовых деревьев (яблони, вишни, груши)», – сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

На землях лесного фонда подобрали 28 участков на площади 43,9 га. Здесь планируется высадить 175,6 тыс. сеянцев сосны, ели и дуба. На землях муниципалитетов выделили 667 участков на площади 126 га, где планируется высадить 52,3 тыс. новых деревьев и кустарников.

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, центральная площадка акции площадью 7,3 га определена в Дмитровском лесничестве городского округа Мытищи, вблизи ЖК «Шолохово».

«На данной площади, вышедшей из-под сплошной санитарной рубки, проведенной в результате гибели насаждений от короеда-типографа, мы высадим лесные культуры сосны, ели и дуба в количестве 29 тыс. штук», – сказала Казимир.

Для участников акции на лесных площадках уже подготовили перчатки, ведра и мечи Колесова. Специалисты лесхоза готовы рассказать, показать и научить, как правильно сажать деревья.

Выбрать удобную площадку жители могут на геопортале rgis.mosreg.ru. Жителям рекомендуется одеваться по погоде и не забыть взять с собой резиновые сапоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести данную акцию в регионе на должном уровне.