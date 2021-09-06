РИАМО - 6 сен. Движение поездов прервалось на «красной» линии столичного метрополитена из-за проверки состава, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«На Сокольнической линии нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного состава», - говорится в сообщении.

В обратном направлении движение идет с увеличенными интервалами.

Метрополитен прилагает все усилия для восстановления движения на участке.

Ранее движение прерывалось на участке Люблинско-Дмитровской линии метро после инцидента с пассажиром на путях.

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