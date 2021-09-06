РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 сен. Прошел товарищеский матч по хоккею любительской команды из Котельников с командой правительства Московской области «7.62», сообщает пресс-служба администрации округа.

Хоккейная встреча прошла в Мытищах на профессиональной арене, где проходят матчи КХЛ «Атлант».

Ранее на открытии многофункциональной хоккейной площадки в Кузьминском лесопарке член хоккейного сообщества города Халит Абдуллинов попросил министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова о возможности провести товарищеский матч.

В матче приняли участие глава Котельников Сергей Жигалкин и министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков. Со счетом 5:2 одержала победу команда «7.62».