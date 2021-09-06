РИАМО - 6 сен. Пассажиры ЦППК оформили свыше 180 тыс. билетов на провоз велосипедов с начала текущего года, сообщает пресс-служба компании.

Летом билет на велосипед оформили более 116 тыс. пассажиров. Наибольшей популярностью данный сервис пользовался в июле, тогда было куплено 42 тыс. проездных документов на провоз двухколесного транспорта.

Провоз велосипедов в границах МЦД бесплатный в любое время, для этого только нужно оформить специальный билет в кассах на станциях и в билетных автоматах. Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях железной дороги с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 06:00.

В остальное время билет для провоза велосипеда стоит 60 рублей при дальности поездки до 100 км, 120 рублей – при дальности поездки свыше 100 км.