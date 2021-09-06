РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. Жители городского округа Люберцы 11 сентября смогут принять участие в ежегодной массовой акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В субботу, 11 сентября, в городском округе Люберцы пройдет областная массовая акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево». В этом году участникам акции предстоит высадить несколько десятков тысяч саженцев деревьев и кустарников. Приглашаю жителей городского округа Люберцы присоединиться к акции и посадить свое дерево», - сказал Ружицкий.

Предполагается, что в Московской области в акции «Наш лес. Посади свое дерево» примут участие 25 тыс. человек. Будет посажено 230 тыс. деревьев и кустарников.