РИАМО – 7 сен. Житель подмосковного Серпухова Олег Пичугов выиграл автомобиль по итогам всероссийской акции, посвященной международному ралли «Шелковый путь». Чествование победителя прошло на автозаправочной станции в Воскресенске, где счастливчику вручили главный приз акции - современный городской кроссовер Nissan Qashqai с символикой автомарафона в виде тигра.

Акцию, в рамках которой разыгрывался автомобиль, смартфоны и сотни других ценных призов, провела сеть АЗС «ОПТИ» – партнер «Газпром нефти». Розыгрыш приурочили к проведению одной из сложнейших гонок планеты «Шелковый путь», которая состоялась минувшим летом. Ежегодно участники ралли проезжают по регионам России и финишируют на Востоке – в Китае или Монголии.

Чтобы принять участие в акции, посвященной «Шелковому пути», автомобилистам нужно было в период с июля по август заправиться любым топливом от 25 л на АЗС сети «ОПТИ» с предъявлением карты лояльности, а также зарегистрироваться на сайте акции.

Всего за призы боролись более 7 тыс. автомобилистов со всей России, но главный приз выиграл водитель погрузчика из Подмосковья Олег Пичугов. Теперь он пересядет со своего Chevrolet Klan 2008 года выпуска за руль мощного кроссовера.

Пресс-служба сети АЗС "ОПТИ" Пресс-служба сети АЗС "ОПТИ" Пресс-служба сети АЗС "ОПТИ" 1 из 3

Олег рассказал, что раньше неоднократно принимал участие в разных акциях, но такой крупный приз выиграл впервые.

«Больше 100 рублей, грубо говоря, не выигрывал. Это в первый раз такой серьезный выигрыш. Мы в восторге от машины - целенький, беленький, новенький автомобиль», - сказал Пичугов, который приехал на награждение с большой семьей.

Победителя акции чествовали как чемпиона автогонки. Ключи от Nissan Qashqai Олег получил из рук чемпионки мира по ралли-рейдам, серебряного и бронзового призера ралли «Дакар», участницы ралли «Шелковый путь» этого года Анастасии Нифонтовой.

Спортсменка отметила, что победителю акции достался уникальный автомобиль. Второго такого на обычных дорогах не встретить.

«Он очень похож на машины, которые каждый год отправляются покорять «Шелковый путь». Белый амурский тигр, согласно китайской мифологии, - символ отваги и внутреннего духа для защиты от внешних угроз. Он вдохновляет участников автомарафона и становится их оберегом на протяжении всей гонки, несмотря ни на какие трудности! Пусть и ваш тигр защищает вас и напоминает о вашей победе», – сказала Нифонтова.

Олег Пичугов также получил поздравление от руководителя ралли «Шелковый путь», семикратного победителя ралли «Дакар» Владимира Чагина. Поздравительный ролик победителю показали на экране смартфона.

«Олег! От всей души поздравляю с победой! Участие в акции – это тоже своего рода соревнование, и вы стали первым в этой гонке. Я желаю, чтобы новый автомобиль принес вам удачу на дорогах. Мне рассказали, что вы профессиональный водитель, значит, знаете, как важно для работы двигателя качество топлива. Возможно, поэтому вы и заправляетесь на сети «ОПТИ» - партнере «Газпром нефти». Это же топливо мы выбираем для ралли «Шелковый путь». Не сомневаюсь, что ваш новый автомобиль прослужит вам верой и правдой очень долго и будет приносить только удовольствие от вождения. Удачи!» – сказал на видео Чагин.