РИАМО - 6 сен. Свыше 6,2 тыс. собственников земли в Подмосковье с начала 2021 года воспользовались электронной услугой по перераспределению земельных участков и увеличили площадь своих наделов, выровняли границы или устранили их изломанность. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, электронной услугой могут воспользоваться собственники земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества и садоводства.

Госуслуга реализует норму земельного законодательства РФ и позволяет гражданам, собственникам участков, увеличить площадь своего надела для выравнивания его границ или выпрямления их изломанности по цене, равной 50% от кадастровой стоимости «прирезаемого» участка.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что воспользоваться услугой могут только собственники участков. Однако положительный результат по услуге в части случаев невозможен – есть исчерпывающий перечень оснований, соответствующий требованиям статьи 39.29 Земельного кодекса РФ, по которым собственнику не удастся прирезать заветные сотки.

К примеру, нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях – в охранных, санитарных или других зонах, если земельный участок принадлежит третьим лицам или если не нем уже есть объекты капитального строительства, принадлежащие другим собственникам, а также если на данный участок уже претендует другой заявитель. Перечень оснований для отказа указан в регламенте госуслуги на портале РПГУ по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/18291.

По итогам 8 месяцев 2021 года наиболее активными пользователями услуги перераспределения земельных участков стали собственники Наро-Фоминского округа, где услугу предоставили 456 заявителям, городского округа Раменский, где перераспределили участки 442 заявителям, Дмитровского округа (401 заявитель), Домодедова (377 заявителей), Серпухова (372 заявителя) и Ступина (332 заявителя).