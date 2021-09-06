РИАМО - 6 сен. В Московской области запустили проект «Открытый стадион», в рамках которого жители могут заниматься спортом на школьных стадионах бесплатно, он в рамках пилота реализуется в 3 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«До конца сентября такая возможность появится еще в 9 городских округах», – сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что сейчас стадионы открыты в Мисайловской школе №1 в Ленинском округе, в образовательном центре «Вершина» и школе №16 в Красногорске. Также открыты к посещению стадионы Инженерно-технологического лицея и школы №28 в Люберцах.

По словам Каклюгиной, проект особенно актуален для территорий с высокой плотностью населения.

При реализации «Открытых стадионов» были обеспечены все необходимые меры безопасности учащихся: спортивные площадки огорожены от образовательных учреждений, на них устроен отдельный вход.