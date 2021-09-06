РИАМО - 6 сен. Комитет по туризму Подмосковья начинает прием заявок на получение субсидии бизнесменами для возмещения и финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг, связанных с развитием объектов туристской индустрии в региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Субсидии предоставляются юридическим лицам в объеме фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ, связанных с развитием туробъектов, но не свыше 1,5 млн рублей.

Данную субсидию можно получить на возмещение затрат, которые связаны с проведением электро-, тепло-, газораспределения, водоснабжения, канализации, устройством и ремонтом водозаборных сооружений, организацией парковок, строительством дорог.

Кроме того, оформить субсидию можно на затраты на создание, ремонт на территории туробъекта средств размещения информации, малых архитектурных форм, высадку зеленых насаждений, установку фонарей и так далее.

К возмещению принимаются затраты, которые понесли предприниматели в 2021 году и (или) за 2019-2020 годы.

Заявки принимают по 10 октября в комитете по туризму Московской области по адресу: 143082, Одинцовский округ, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А. Получить разъяснения можно по телефону: 8(498)602-28-22 или электронной почте: tourism@mosreg.ru.

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