РИАМО - 6 сен. Омбудсмен Московской области Екатерина Семенова помогла жителю региона добиться начисления пенсии по старости, в которой ему было отказано из-за отсутствия документов, подтверждающих трудовой стаж, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

Весной 2021 года на имя омбудсмена Подмосковья поступила жалоба о несвоевременном назначении пенсии. По словам заявителя, год назад он обратился за назначением страховой пенсии по старости, но ему отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих трудовой стаж.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации гражданам старше 60 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. И заявитель, опасаясь за свое здоровье, не мог предпринять активные действия для поиска необходимых документов. С просьбой о помощи он обратился в ГУ Пенсионного фонда России №7 по телефону, однако без личного заявления его отказались принимать.

В конце 2020 года мужчина предъявил документы, подтверждающие стаж, но выплату пенсии ему назначили с февраля 2021 года. По мнению заявителя, срок назначения выплат наступил еще в мае 2020.

Для помощи заявителю, аппарат омбудсмена региона направил в Пенсионный фонд письмо с просьбой провести проверку ситуации. В результате была обнаружена ошибка в начислении положенных мужчине выплат, и произведен ее перерасчет. Страховую пенсию назначили заявителю с мая 2020 года.