РИАМО - 6 сен. На ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация», 9, 11 и 12 сентября состоятся бесплатные экскурсии и лекции о планетах Солнечной системы, скафандрах и полетах на Марс, сообщает пресс-служба ВДНХ.

9 сентября в 11:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдут бесплатные экскурсии «Планеты Солнечной системы», приуроченные к 43-й годовщине со дня запуска советской автоматической межпланетной станции «Венера-11». Посетителям расскажут об этой миссии, а также об истории освоения других планет советскими космическими аппаратами. Допустимое количество участников каждой экскурсии – не более 20 человек.

11 сентября в 16:00 бесплатную лекцию под названием «Как улететь на Марс и не умереть» проведет популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров. Ведущий расскажет о том, какие технические и медико-биологические причины препятствуют полету человека на Марс и как конструкторы космических кораблей планируют их решать. Допустимое количество участников мероприятия – не более 40 человек.

12 сентября в 16:00 состоится бесплатная интерактивная лекция «Космические скафандры России». Лектором выступит популяризатор космонавтики Денис Прудник, он расскажет об устройстве, стоимости и функционировании современных отечественных скафандров, обсудит с гостями исторические аспекты их создания и проектирования. Все участники мероприятия вместе с ведущим пройдутся по тематической части экспозиции, чтобы изучить представленные там скафандры. Допустимое количество участников – не более 40 человек.

На все мероприятия требуется предварительная регистрация.

Что посмотреть на ВДНХ: цветущий лабиринт, экотропа и «Робостанция»>>