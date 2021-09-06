РИАМО - 6 сен. 105 произведений попали в шорт-лист II литературной премии «Русский детектив», результаты станут известны 14 ноября, передает корреспондент РИАМО.

Так, в номинации «Детектив года» в шорт-лист попали Александра Маринина («Безупречная репутация»), Николай Свечин («Взаперти»), Дарья Донцова («Милашка на вираже»). В номинации «Автор года» в шорт-лист вошли: Антон Чиж («Выгодный риск»), Наталья Андреева («МоLох»), Николай Свечин («Кубанский огонь»).

«Львиная доля книг из шорт-листа показывает хорошие продажи, что свидетельствует о том, что мнение жюри и читателей во многом совпадает. Не знаю, как было в первом сезоне, но во втором читатели и жюри выступили единым фронтом», — сказала руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов «Читай-город» Елена Абрамова.

Она добавила, что любая литературная премия продвигает книги и чтение. Абрамова считает важным, чтобы люди могли приходить и выбирать из большого числа книг и авторов. Долгое время детективный жанр не имел своей премии, но теперь эта премия помогает читателю лучше ориентироваться в литературной повестке.

«Не секрет, что детективы и остросюжетные романы - самые читаемые жанры, детский детектив замыкает 20-ку. На сегодня пока лидирует с небольшим отрывом зарубежный детектив. Здорово говорить, что этот шорт-лист познакомит читателей с отечественными авторами и даст возможность акцентировать внимание на новых именах», — уточнила Абрамова.

Она добавила, что пандемия Covid-19 негативно сказалась на книжной индустрии. Магазины долгие месяцы стояли закрытыми, из-за этого было отложено много релизов. По ее словам, сейчас ситуация начала стабилизироваться и люди возвращаются в книжные магазины.

Премию «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино учредили, чтобы поощрять деятелей литературы и кинематографа за их вклад в развитие жанра, за достижения, за повышение статуса детектива и остросюжетной прозы в литературном сообществе.

Кроме того, целью премии является выявление новых талантов – авторов детективов и остросюжетной литературы и кино.

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