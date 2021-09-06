РИАМО - 6 сен. Витамины и микроэлементы – обязательная часть рациона, их недостаток ухудшает здоровье и приводит к различным патологиям, особенно когда организм ослаблен во время болезни. Витамины необходимы Covid-пациентам с сахарным диабетом и железодефицитной анемией, рассказал врач-нутригеник Андрей Золотарев.

Он подчеркнул, что точные данные о влиянии тех или иных витаминов на лечение коронавирусной инфекции отсутствуют.

«Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет», – сказал врач в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в некоторых случаях витамины помогут организму быстрее восстановиться после Covid-19 - это относится к людям, у которых дефицит микроэлементов был до начала заболевания. Таким пациентам необходимо восполнять нехватку витаминов в организме для восстановления.

Он уточнил, что в отношении групп людей, выздоравливающих после коронавируса, некорректно употреблять понятие «единое восстановление», потому как постковидный синдром протекает у каждого человека по-разному.

По его словам, витаминно-минеральные комплексы могут рекомендоваться пациентам с конкретными нарушениями. Например, у людей с диабетом постковидный синдром проявляется в повышении уровня сахара в крови – в этих случаях минеральные добавки используются, чтобы контролировать его уровень. Также встречается железодефицитная анемия, при ней рекомендуется прием витамина D и хелатного железа.

Врач подчеркнул, что пациентам не стоит самостоятельно принимать решение о лечении витаминами, в частности, при коронавирусе или постковидном синдроме.

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