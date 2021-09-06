РИАМО - 6 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 46 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 14 рейсов, 4 отменили. В Домодедове 10 рейсов задержаны, 11 отменены. В Шереметьеве задержаны 3 рейса, 2 отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменены 2 рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.