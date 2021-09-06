РИАМО - 6 сен. Кинокартина «Майор Гром: Чумной Доктор» попала в шорт-лист номинации «Лучший фильм в жанре детектив» в рамках II литературной премии «Русский детектив», сообщил директор по киноканалам компании «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.

«По кассовым сборам не все сразу могли сказать, что это успех, я сам знаю некоторых, кто говорил, что это не успех. У него большой успех среди подростков и молодых взрослых, конечно же, у него будет продолжение. Фильм в пандемию собрал несколько сотен миллионов рублей в прокате», — сказал Кудрявцев.

В число полнометражных фильмов-номинантов также вошли: «Дьявол в деталях», «Убийства по открыткам», «Ширли», «Агата и смерть Х». В числе номинантов среди сериалов: «Казанова», «Спасская», «Курорт цвета хаки», «Лихач», «Давай найдем друг друга».

Премию «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино учредили, чтобы поощрять деятелей литературы и кинематографа за их вклад в развитие жанра, за достижения, за повышение статуса детектива и остросюжетной прозы в литературном сообществе.

Кроме того, целью премии является выявление новых талантов – авторов детективов и остросюжетной литературы и кино.

В рамках премии есть следующие номинации: «Преступление и наказание: детектив года», «Автор года», «Открытие года», «Вклад в развитие жанра», «Выбор читателей», «Лучший иностранный детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив», «Лучший фильм в жанре детектив», «Дебют года», «Детский детектив».