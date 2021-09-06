РИАМО - 6 сен. В отборочном матче к чемпионату мира по футболу против сборной Мальты не сможет выйти на поле полузащитник российской команды Александр Головин, сообщает Газета.ru.

«После игры с Кипром у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра. Он возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — уточнил старший врач команды РФ Владимир Хайтин.

Игра со сборной Мальты пройдет 7 сентября на московском стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 21:45.

После 5 туров отборочных игр сборная РФ лидирует в таблице группы H. Российская команда опережает Хорватию по дополнительным показателям.