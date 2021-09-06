РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. За минувшую неделю, с 30 августа по 5 сентября, для жителей и гостей Люберец в парках городского округа провели 14 культурных и спортивных мероприятий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе в парках городского округа для жителей и гостей было проведено 14 культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также ежедневных активностей. Для комфортного и разнообразного отдыха посетителей парка запланировано проведение ряда активностей на текущей неделе», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все мероприятия пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.