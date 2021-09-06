Проект РИАМО «Путь-дорога» в очередной раз вдохновил тревел-блогеров на путешествие по Подмосковью. На этот раз туристическая группа отправилась по знаменитым местам области, где творили известные писатели и поэты. Поездка началась в усадьбе Середниково, в которой отдыхал и писал стихи Михаил Лермонтов, продолжилась в киногородке Piligrim Porto и завершилась в усадьбе Шахматово — месте, где черпал вдохновение Александр Блок. Как прошел тур по Подмосковью и какие впечатления остались у его участников, читайте в материале РИАМО.

Путь‑дорога: туризм в Московской области>>

Лермонтовы из Шотландии

К усадьбе Середниково мы подъезжаем ранним утром: погода стоит пасмурная, повсюду кружат опавшие листья, как и положено в сентябре. Атмосфера стоит мрачноватая и загадочная — каждому участнику экскурсии не терпится погрузится в историю этого места.

У кованных ворот нас встречает экскурсовод и начинает свой рассказ. Оказывается, первые здания усадьбы были построены еще в XVIII веке дворянином Всеволодом Всеволжским, позднее ее купил Дмитрий Столыпин, брат бабушки Михаила Лермонтова. Сегодня Середниково — один из лучших архитектурных памятников расцвета классицизма и золотого века русских усадеб. Здесь сохранился главный дом с пристройками и парадным двором, которые украшают флигели и бельведеры, а изящная колонная галерея связывает строения в единый ансамбль.

Знакомство с усадьбой мы начинаем с сердца комплекса. Убранство главного дома воссоздавали по сохранившимся документам, однако некоторые детали интерьера сохранились здесь с былых времен: например, удивительный ковер мозаичной плитки в прихожей и старинные предметы мебели вроде резного зеркала XIX века.

Нельзя не заметить и стяг с изображением герба Лермонтовых в дубовом зале. Своей символикой он восходит к гербу шотландских предков Лермонтовых — Лермонтов. В бильярдной представлена экспозиция, рассказывающая об истории древнего рода, который уходит корнями в туманную и мистическую Шотландию. Древний представитель родовой ветви Томас Лермонт, живший в XIII веке, также был поэтом и, как гласят легенды, обладал пророческим даром, который ему подарили эльфы. Некоторые считают, что его дар столетия спустя перешел к Михаилу Юрьевичу, который мог предсказывать будущее в своих произведениях. Русская же ветвь рода, по мнению исследователей, восходит к Лермонтам из Балькоми, многие из которых в конце XVI – начале XVII века стали «солдатами удачи» — военными наемниками.

Середниково оказало большое влияние на творчество Михаила Лермонтова. На протяжении нескольких лет он гостил в поместье и работал над своими стихами. Здесь он написал стихотворение «Желанье», начал работу над «Демоном» и задумал поэму «Мцыри». Некоторые из копий его набросков украшают стены Середниково.

«Я много путешествовала за границей, но в этом месте ощущается тот самый русский дух. Раньше я работала в книжном магазине и считаю, что русская классика — одна из сильнейших в мировой литературе. Поэтому побывать в месте, где сочинял стихи великий поэт, — действительно интересный опыт», — рассказывает мне блогер Наври, пока мы прогуливаемся по нарядным усадебным залам.

Память писателя увековечила и последняя хозяйка имения — Вера Фирсанова. Благодаря ее усилиям дом украшает бюст Лермонтова, а в 1914 году, к столетию со дня рождения писателя, здесь установили обелиск «Певцу любви и печали» в парке рядом с главным домом.

Перед тем как наша группа собралась изучить усадебные окрестности, начался дождь, поэтому на прогулку мы отправились, вооружившись дождевиками. Особенно нам запомнились широкая лестница, окруженная старыми лиственницами, которая ведет к пруду — излюбленному месту романтичных натур и влюбленных пар, — а также комплекс из трех мостов, расположенных неподалеку. Один из них — Чертов мост — обязан своим названием юному Лермонтову, который разыграл местного попа, что прогуливался там вечером, после чего пошли слухи, что прохожих там пугает нечистая сила.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>

Piligrim Porto

Следующая точка нашего маршрута также связана с искусством и литературой. Это тематический парк Piligrim Porto — один из крупнейших в стране комплексов декораций, оставшийся после съемок многосерийного фильма «Записки экспедитора Тайной канцелярии», в основе которого — одноименный роман Олега Ряскова.

Парк представляет собой европейское поселение XVIII века, правда выполненное из гипсокартона и ДСП. После отъезда съемочной группы улочки Piligrim Porto опустели и остаются безлюдными вот уже десять лет, за что туристы прозвали это место городом-призраком.

Здесь я мечтала побывать уже давно, но возможности все никак не выпадало, поэтому с нетерпением ждала прогулки. Чтобы согреться, на входе мы купили по стаканчику горячего кофе и отправились на осмотр местных достопримечательностей. Их в киногороде оказалось немало: бок о бок здесь ютятся десятки бутафорских исторических строений.

Наибольшее впечатление производит огромный фрегат «Испаньола», воссозданный в натуральную величину по чертежам и размерам кораблей прошлых веков. На его палубу может подняться любой желающий: гости парка любят постоять за штурвалом и сделать памятные фото. Не менее интересными оказались и сами городские улицы.

Примечательно, что некоторые локации в киногородке открыты и доступны для осмотра: например, старинная таверна, где можно посидеть за столиком, дом с настоящим пианино, на котором до сих пор лежит страница с нотами. Есть тут и жутковатые, но любопытные локации: эшафот с настоящей виселицей на центральной площади, тюрьма с железными решетками и дом губернатора с небольшой церковью, в которой хранится гроб.

Практически каждое здание выглядит реалистично и обладает множеством деталей, максимально приближенных к реальности. Глядя на деревянные подмостки, колодцы, предметы быта внутри домовиков и остатки крепости, сложно поверить, что перед тобой обычная декорация. А еще практически каждый участник нашей группы прокатился на стоячих качелях.

Прежде чем покинуть киногород, мы отправились на обед в уютное кафе на набережной, где обменялись впечатлениями. Как призналась блогер Ирина, Piligrim Porto — это бюджетный способ на пару часов оказаться в Европе. Кроме того, здесь можно узнать больше о съемках кино и почувствовать, как оживают строки старого романа.

Соколы, заброшенная усадьба и расписные шкатулки: что посмотреть в Мытищах за один день>>

Пристанище Блока

Наша последняя остановка происходит у усадьбы Шахматово, тесно связанной с жизнью знаменитого Александра Блока.

Первое, что встречается нам по пути к усадебному хозяйству, — знаменитый Блоковский валун, который также прозвали Бабьим камнем. Считается, что он якобы помогает в решении «женских» проблем. Пройдя мимо, мы подходим к дому, где жил поэт. В отличие от роскошного поместья в Середниково, это место кажется более уютным и камерным.

По словам экскурсовода, в 1874 году усадьбу приобрел ректор Санкт-Петербургского Императорского университета Андрей Бекетов, привозивший сюда своего внука, которому было уготовано будущее великого русского поэта. До него дом сменил множество владельцев. Шахматово стало духовной родиной Блока: здесь он провел 36 летних сезонов из прожитых им 40 лет и написал около 300 своих произведений. Не может не тронуть за душу и то, что именно здесь поэт обрел свою даму сердца, обвенчавшись с дочерью знаменитого химика Дмитрия Менделеева.

Музей, располагающийся в главном доме, занимает два этажа. Его украшают итальянское окно и терраска-балкон. Внутреннее убранство воссоздано по воспоминаниям тети Блока Марии Бекетовой. У каждой комнаты есть свой характер, который передался ей от владельца. Так, у дедушки поэта комната неброская и строгая, с кованной железной кроватью, а у жены — изящно украшенная. В экспозиции есть и ее подлинные вещи: зеркало-псише, покрывало, кашпо для цветов. Особой атмосферой уюта обладает и кабинет самого Блока с книжный шкафом и видом на многолетние деревья. Пристройки около главного дома тоже заслуживают внимания: например, кухня с воссозданным интерьером и утварью, развешенной по стенам, или флигель, где жил Блок с матерью и няней.

Больше всего меня впечатлила голубая гостиная, которая упоминается в поэме Блока «Возмездие». Она оклеена обоями со светло-голубыми французскими лилиями. Здесь обитатели усадьбы собирались каждый вечер, чтобы почитать, поиграть в шарады или послушать музыку. К слову, здесь стоит старинное черное пианино, подаренное музею, — в свое время на инструменте играл композитор Сергей Рахманинов.

Выйдя из усадьбы, мы решаем осмотреть окрестности: вокруг растет множество старых деревьев, а в саду Блок с супругой когда-то соорудили дерновый диван. Они его поливали, стригли, а в погожие дни, разместившись на нем, разговаривали об искусстве и читали стихи.

Наша экскурсия подошла к концу, но садиться в туристический автобус никто не торопится: все хотят сделать групповое фото на память и подольше задержаться в месте, где создавалась история русской поэзии. Отправляясь в обратный путь, я ищу в интернете стихи поэтов, о жизни которых столько узнала, и погружаюсь в чтение. Есть места, которые не забываются, и сегодня мы увидели несколько из них.

Редакция РИАМО благодарит партнера поездки — сеть книжных магазинов «Читай-город».

Места для уединенной прогулки: 10 заброшенных усадеб в Подмосковье>>