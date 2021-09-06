РИАМО - 6 сен. Для ребенка важно подобрать правильное автокресло, так как стандартный ремень не поможет в случае ДТП, а может нанести вред, сообщил генеральный директор центра по предотвращению аварийных ситуаций на дорогах России «Движение без опасности» Вадим Мельников.

«Безусловно, бустер или кресло используются в зависимости от физиологических особенностей ребенка и подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность», - сказал Мельников.

Он подчеркнул, что стандартный ремень не удержит ребенка из-за его размера и в случае ДТП маленькому пассажиру может быть нанесен непоправимый вред.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Любовь Высоцкая отметила, что бустер не гарантирует безопасность ребенка.

«Бустер подгоняет рост ребенка под ремень безопасности таким образом, чтобы ремень безопасности не нанес никаких травм ребенку в случае ДТП. Но здесь может произойти другая ситуация: если ребенок худенький, маленький, то он может просто выскочить из этого ремня. А ремень может нанести повреждения», - пояснила Высоцкая.

Она подчеркнула, что рекомендуется использовать детское фиксирующее устройство из-за его надежности.

Эксперты отметили, что наиболее безопасным местом в автомобиле является середина заднего сиденья. Относительно безопасной рассадкой считается крайняя левая и крайняя правая посадка. Самое опасное место - переднее сиденье.