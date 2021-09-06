РИАМО - 6 сен. В Ленинском городском округе открылось современное 3-этажное здание детсада общей площадью почти 5 тыс. кв. м, рассчитанное на 285 воспитанников. На прилегающей территории расположились игровые площадки для прогулок малышей на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В саду оборудованы пищевой и медицинский блоки, музыкальный зал с аппаратурой для звуковой аранжировки, два спортивных зала и даже хореографическая студия с зеркалами и станком.

Муниципальный детский сад открылся на месте частного образовательного учреждения. Помещение было выкуплено в собственность городского округа за счет средств регионального и местного бюджетов. Это позволило почти 300 семьям, стоящим в очереди, оформить долгожданные путевки.

«Губернатором поставлена задача - свести дефицит мест к минимуму. К решению проблемы мы подходим комплексно: открываем большие сады и параллельно создаем палисадики в жилых домах и при школах», - пояснил глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

При поддержке правительства Московской области в муниципалитете реализуется большая программа по строительству образовательных учреждений. В планах - выйти в лидеры по темпам возведения социальных объектов.

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