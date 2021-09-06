РИАМО - 6 сен. 105 произведений попали в шорт-лист II литературной премии «Русский детектив», результаты станут известны 14 ноября, сообщила председатель жюри второго сезона премии, писатель, телеведущая Татьяна Устинова.

«В номинации «Детектив года» (в шорт-лист попали – ред.): Александра Маринина («Безупречная репутация»), Николай Свечин («Взаперти»), Дарья Донцова («Милашка на вираже»). В номинацию «Автор года» вошли: Антон Чиж («Выгодный риск»), Наталья Андреева («МоLох»), Николай Свечин («Кубанский огонь»)», — сказала Устинова.

Она добавила, что в шорт-листе номинации «Открытие года» оказались: Эльдар Бродвей («Лучший друг»), Александр Руж («Зов Полярной звезды»), Ирина Мельникова («Рождественский подарок»). В шорт-лист номинации «Лучший иностранный детектив» вошли: Джон Маррс («Пассажиры»), Эва Гарсиа Саэнс де Уртури («Жало белого города»), Содзи Симада («Двойник с лунной дамбы»).

«Второй тур еще проходит, главная миссия премии «Русский детектив» – выявить лучших в жанре и в литературе, и в сериалах, и кино. Задача любой премии — сформировать список рекомендаций», — отметил директор по киноканалам компании «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.

Он добавил, что 1 ноября состоится голосование жюри, а 14 ноября станут известны итоги. Также Кудрявцев отметил, что в этом году сократилось количество заявок, так как строже начал работать экспертный совет премии.

«Мы уверены, что эта премия вызовет большой отклик у читателей. Премия — хорошая возможность задать ориентиры и приоритеты, а для авторов это возможность заявить о себе», — добавил директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Премию «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино учредили, чтобы поощрять деятелей литературы и кинематографа за их вклад в развитие жанра, за достижения, за повышение статуса детектива и остросюжетной прозы в литературном сообществе.

Кроме того, целью премии является выявление новых талантов – авторов детективов и остросюжетной литературы и кино.