РИАМО - 6 сен. В Западном административном округе Москвы под заселение передали 17 новостроек по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«17 жилых домов на западе Москвы передано под заселение по программе реновации. 17-м домом стала новостройка по адресу: ул. Кастанаевская, д. 44А, корп. 1 в районе Фили-Давыдково - 31 августа сюда начали переселять жителей из дома 1, корп. 1 и 2 на ул. Пивченкова. Это четвертая новостройка в районе Фили-Давыдково, заселяемая жильцами», - сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Программа реновации охватывает 6 районов на территории Западного административного округа. Новые квартиры получат 105 тыс. человек, проживающие в 559 домах. Для поэтапного переселения в округе подобраны 54 стартовые площадки.

По словам Загрутдинова, сейчас в округе строят 11 домов для переселения жителей по программе реновации. Кроме того, в стадии проектирования находятся еще 13 объектов. За все время действия программы в округе ввели в эксплуатацию уже 20 домов. В 2021 году ввели 4 новостройки, по плану до конца года ввести еще 2.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она предполагает переселение более 1 млн человек в улучшенные условия проживания.

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