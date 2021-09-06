РИАМО - 6 сен. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в стране два компонента вакцины от Covid-19 получили 39 млн человек. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Она добавила, что минимум один укол вакцины сделали 46 млн россиян.

Россиянам напомнили, что победить пандемию поможет массовая вакцинация населения, она проходит во всех регионах РФ.

Всего в стране зарегистрированы 5 вакцин от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

За время пандемии в России было выявлено 7 030 455 случаев инфекции, скончались 187 990 Covid-пациентов, выздоровели 6 285 007 человек.

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