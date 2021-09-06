РИАМО - 6 сен. Праздник в честь Дня города провели в Электростали. В его рамках прошли показательные выступления спортсменов, концерты творческих коллективов. В конце был организован салют, сообщает пресс-служба администрации Электростали.

4 сентября в 12:00 на площади им. В.И. Ленина День города традиционно начался с шествия трудовых коллективов городских предприятий.

Их приветствовали глава г. о. Электросталь Инна Волкова, депутат Московской областной думы Линара Самединова, председатель городского совета депутатов Владимир Пекарев, представители духовенства, городов-побратимов, администрации г. о. Электросталь и жители города.

После официальной части мероприятие продолжилось развлекательной программой для детей и взрослых, показательными выступлениями спортсменов и концертами творческих коллективов.

В центре Электростали работали тематические и интерактивные площадки, были представлены ретроавтомобили и выставка мастеров, проходили интересные квесты и мастер-классы, жители могли пообщаться с роботом Кики от корпорации «ТВЭЛ» и изучить азы программирования, побывать на концертах различных артистов и угоститься горячим ароматным чаем от Самовара Самоваровича.

Завершился День города традиционным праздничным салютом.