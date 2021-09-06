РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 сен. Подмосковные Котельники в минувшие выходные отметили свое 398-летие, в парке «Белая Дача» прошли гуляния и концерт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздничный концерт в честь Дня города Котельники открыли выступления двух коллективов ДШИ им. В.К. Андреева.

Ансамбль народной песни «Соловушки» исполнил лирические и плясовые русские народные песни, а образцовый детский коллектив - оркестр русских народных инструментов «Жаворонок» радовал зрителей разнообразной инструментальной музыкой.

Помимо праздничного концерта прошли различные творческие мастер-классы, конкурсы, игры и викторины. Также на территории парка дети и взрослые могли покататься на лошадях, поиграть в настольный теннис и хоккей.

«Перед нами стоят большие задачи: постройка школ и детских садов, поликлиник и больниц, новых общественных пространств, спортивных объектов, благоустройство дворов и многое другое. Я уверен, что благодаря вам и совместной работе мы достигнем нужных результатов! Я желаю всем радости, вашим семьям - любви, счастья и здоровья. А городскому округу Котельники - развития и процветания. Котельники - это твой праздник! Мира всем и добра!» - сказал Жигалкин.