РИАМО - 6 сен. Роман «Безупречная репутация» Александры Марининой занял первое место в номинации «Выбор читателей» II литературной премии «Русский детектив», сообщила руководитель книжного рекомендательного сервиса Livelib, член жюри премии Алина Репкина.

«Голосование проходило на сайте. Между прочим, жанр детектива входит в топ среди читателей Livelib. В голосовании принимали участие наши эксперты – это наиболее опытные пользователи, написавшие множество рецензий», — сказала Репкина.

Председатель жюри второго сезона премии, писатель и телеведущая Татьяна Устинова согласилась с мнением читателей, отдавших свои голоса за произведение Александры Марининой. Она подчеркнула, что детективный жанр позволяет читателю двигаться вслед за сюжетом.

«Жанр развивается семимильными шагами, очень хорошо, что это дело не заглохло и существует уже второй год, и мы, соотносясь с этой премией, будем больше узнавать об авторах, хорошо пишущих детективную прозу», — рассказала Устинова.

Премию «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино учредили, чтобы поощрять деятелей литературы и кинематографа за их вклад в развитие жанра, за достижения, за повышение статуса детектива и остросюжетной прозы в литературном сообществе.

Кроме того, целью премии является выявление новых талантов – авторов детективов и остросюжетной литературы и кино.

В рамках премии есть следующие номинации: «Преступление и наказание: детектив года», «Автор года», «Открытие года», «Вклад в развитие жанра», «Выбор читателей», «Лучший иностранный детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив», «Лучший фильм в жанре детектив», «Дебют года», «Детский детектив».