РИАМО - 6 сен. Клуб «Активное долголетие» запустил для своих участников дополнительные экскурсии по Подмосковью, еще 8 тыс. человек смогут посетить их до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Дополнительные экскурсии включают в себя питание и работу гида.

Уже свыше 23 тыс. членов подмосковного клуба «Активное долголетие» приняли участие в туристической программе и посетили достопримечательности региона.

Среди участников клуба наиболее популярны маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк «Патриот», Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.

Сейчас участниками «Активного долголетия» являются свыше 68 тыс. пожилых жителей Подмосковья.

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