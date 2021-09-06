РИАМО - 6 сен. В Московской области уже 13 врачей подали заявки на безвозмездное предоставление земельных участков для строительства частных домов, заявки подали медики из Воскресенской, Луховицкой, Пушкинской и Шаховской больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Для привлечения медицинских специалистов для работы на отдаленных территориях мы ввели дополнительные меры социальной поддержки. Это позволит сократить нехватку медицинских специалистов. На данный момент уже 13 врачей подали заявки для получения этой льготы», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Участки площадью 10-15 соток для строительства дома будут предоставлены в безвозмездное пользование на 6 лет, а после возведения жилья через 5 лет участок можно будет оформить в собственность бесплатно.

За льготой могут обратиться врачи 36 специальностей из 31 городского округа Московской области, в том числе терапевты, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, онкологи и другие. Одним из условий получения льготы является стаж работы в медорганизациях Подмосковья не менее 3 лет, в округах и по специальностям, указанным в законе.

Как ранее рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, медспециалисту для получения льготы нужно воспользоваться электронной услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» на портале РПГУ За помощью можно обратиться к куратору услуги на РПГУ или в администрацию округа, где расскажут о порядке подачи документов.

Для обращения за услугой потребуются приказ о приеме на работу в медучреждение Подмосковья и выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт). По любым вопросам можно еще обратиться в земельное управление администрации городского округа.

Еще в Подмосковье медики могут принять участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор». Участковые врачи-терапевты, педиатры, врачи общей практики могут получить губернаторскую доплату до 32 тыс. рублей.