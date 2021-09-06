РИАМО - 6 сен. В Москве задержали руководителя финансовой пирамиды, который забирал у людей деньги мошенническим путем, в Сети потенциальным жертвам предлагали вложить деньги под высокий процент, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Желающие сделать вклад обращались в офис компании, расположенный на Верхней Радищевской улице. Там менеджеры рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками. После консультаций вкладчики заключали договоры с физическим лицом – руководителем компании», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но еще не могли вернуть вложенные средства.

По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало более 100 человек. Общий материальный ущерб превысил 30 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Руководителю финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.