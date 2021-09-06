РИАМО - 6 сен. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили чистоту и порядок вблизи избирательных участков региона в рамках рейдов, сообщает пресс-служба ведомства.

Основное внимание уделялось фасадам зданий, содержанию территорий и контейнерных площадок на пути к избирательным участкам.

По словам начальника Госадмтехнадзора региона Олега Баженова, инспекторы проверили 1681 объект на территориях, прилегающих к избирательным участкам. По результатам инспектирования было выявлено 178 нарушений чистоты и порядка, сейчас они устранены.

Всего в Подмосковье инспекторы проверят 2937 объектов возле избирательных участков. Устранение выявленных нарушений также будет контролироваться ведомством.

В единый день голосования 19 сентября в Подмосковье пройдут выборы в Госдуму, в Мособлдуму седьмого созыва, а также выборы в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.

Как дистанционно проголосовать на выборах осенью 2021 года>>